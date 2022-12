L’atelier se fait en deux temps : un moment pour inviter le corps et l’esprit à se poser, se déposer, se détendre pleinement et ainsi se ressourcer, suivi de l’atelier créatif pour donner un espace d’expression à cette intériorité connectée lors de la pratique corporelle. La médiation artistique ne nécessite aucun pré-requis, seulement l’envie de vivre l’instant dans ce cercle yin, la curiosité de voir émerger une expression intuitive et spontanée.

Comme le monde végétal qui resurgit de son repos hivernal, l’art viendra exprimer cette sagesse profonde yin.

Laurence Pinsard est journaliste, auteure et professeure de Yoga. En 2019, elle a fondé l’association Om Sweet Om pour diffuser le yoga comme voie de développement personnel et philosophique. Elle propose des cours à Bordeaux et en ligne et des séjours en Nouvelle Aquitaine.

Susanna Laval-Schafer est artiste, avec 25 ans de pratique Zen et de Yi King, Elle propose des ateliers d’inspiration etd e créativité.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T14:30:00+01:00

2023-02-25T18:00:00+01:00

