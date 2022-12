Cérémonie du CACAO & IMBOLC Holom, 5 février 2023, Bordeaux.

Cérémonie du CACAO & IMBOLC Dimanche 5 février 2023, 14h00 Holom

30€

Célébrer le retour du Soleil & l’Amour

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Sud Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h

09 53 53 63 99 http://www.holom.fr https://www.facebook.com/helloholom/ Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d’y découvrir les chemins de son épanouissement.

Célébrer le retour du Soleil et sa lumière transformatrice & purificatrice. Réveiller sa créativité et sa clarté grâce au Cacao. Activer l’amour de soi, la compassion & le pardon. Le Cacao anime un connexion profonde avec soi, les autres et le Monde et entraîne joie, libération et ouverture. Confection d’un Bâton de fumigation pour accompagner les cycles naturels en réalisant un rituel au moment du changement de cycle, comme pour clôturer une période et en commencer une nouvelle de manière positive. Brûler le bâton de fumigation à tout moment chez soi permet de nettoyer, purifier, libérer & protéger symboliquement une pièce, un objet ou une personne. Poser ses intentions pour ce nouveau cycle.

Julie est professeur de yoga et thérapeute holistique. Elle est une Amoureuse & sa mission d’être est de vivre, d’oser & d’aimer. Sa vocation est d’accompagner les êtres humains vers la reconnexion à leurs corps, vers plus de présence à leurs sensations afin qu’ils prennent conscience de leur beauté, leur puissance & leurs talents. Elle invite les êtres humains à s’inspirer & s’imprégner de la beauté, de la puissance & de l’unicité de la nature & ainsi reconnaître le rôle & l’importance de chaque être vivant. Pour se dire un jour « Fuck ! I Did It ! »



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-05T14:00:00+01:00

2023-02-05T16:00:00+01:00