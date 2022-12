Cycle de trois conférences sur la médiumnité Holom Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Cycle de trois conférences sur la médiumnité
27 janvier – 24 mars 2023, les vendredis
Holom

sur inscription, 12€

Ces conférences sont destinées à comprendre, explorer et co-créer avec sa propre médiumnité.

#1 La médiumnité, késako ?
#2 Comment explorer mon monde invisible ?
#3 Comment co-créer avec l'invisible ?

Holom
91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux

#1 La médiumnité, késako ? le ven. 27 janvier 2023 à 19h

J'expliquerai à travers mon expérience, ma compréhension de la médiumnité. Comment est-elle représentée, nommée en chacun de nous et au sein de nos sociétés. Comment la reconnaître ? Je vous accompagnerai dans cette découverte et je canaliserai à la fin de la séance un message pour le groupe.

#2 Comment explorer mon propre monde invisible ? le ven. 24 février 2023 à 19h

Explorer notre monde intérieur, s'ouvrir à l'inconnu et à nos voix intérieures. J'expliquerai pourquoi cela n'est pas toujours simple malgré l'envie, qui sont les gardes-fous de notre temple intérieur et à quoi ils servent ? Je vous accompagnerai à vous ouvrir en toute sécurité aux voix qui vous guident grâce à des exercices pratiques.

#3 Comment co-créer avec l'invisible ? le ven. 24 mars 2023 à 19h

Co-créer avec sa médiumnité au quotidien c'est apprendre à vivre autrement. Comment écouter son coeur, son âme et les êtres qui veillent sur nous. Nous verrons comment il est possible de danser avec l'inspiration, la joie, l'énergie de création et la réalité du monde dans lequel nous vivons. Pour clore ce cycle de conférence, j'ouvrirai un espace de questions-réponses avec nos guides.

La médiumnité t'intéresse ? Réserve ta place et rejoins-nous !

Pour réserver : envoyer un mail à l'adresse buttinclaire@gmail.com avec votre nom, numéro de téléphone et le nombre de place. Paiement via paypal (paypal.me/clairebuttin) ou par chèque ou espèce le soir même.

2023-01-27T19:00:00+01:00

2023-03-24T20:00:00+01:00

