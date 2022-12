Soirée Décomplexée du Périnée Holom, 21 janvier 2023, Bordeaux.

Soirée Décomplexée du Périnée Samedi 21 janvier 2023, 19h30 Holom

20€ sur réservation

On a tous un périnée! Comment ça marche pour bien vivre sa sexualité, son sport, son quotidien!

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Sud Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h [{« link »: « https://etre-biennaitre.fr/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Psychomotricienne, Ru00e9flexologue plantaire et professeur de gym douce: Mu00e9thode Abdos SASu00ae: Safe and Smart (Intelligents et en toute su00e9curitu00e9), j’ai envie de partager avec vous mes savoirs de fau00e7on simple et efficace avec le sourire et les paillettes. J’y aborde des questions anatomiques, intimes et tout autre sujet qui me viendrait. Pu00e9rinu00e9e, posture, Abdos, Clitoris etc… », « html »: «