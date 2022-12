La PNL, mode d’emploi de notre cerveau Holom, 14 janvier 2023, Bordeaux.

Exploitez votre potentiel avec la PNL

La Programmation Neuro-Linguistique est une méthode de communication et de changement basée sur les sciences cognitives.

Véritable manuel d’utilisation de notre cerveau, cette approche permet de travailler sur ses représentations mentales et son dialogue interne pour se donner de nouveaux choix de comportement et reproduire les stratégies du succès.

La PNL permet de mieux se connaître, de découvrir ses modes de fonctionnement et d’en développer de nouveaux. Avec des techniques simples et puissantes, vous pouvez mobiliser vos ressources personnelles pour atteindre vos objectifs ou accompagner autrui pour qu’il accède à son potentiel.

Utilisée en préparation mentale, la PNL permet aussi de se projeter dans une situation future en se connectant à ses capacités pour créer cette réalité dans les meilleures conditions.

Nathalie Bourrel, après une carrière d’enseignante, a cofondé en 2013 le Centre Quintessence dont elle est aujourd’hui directrice. Enseignante certifiée en hypnose et PNL par IDCom International, elle anime des formations et donne des consultations dans ces deux disciplines pour aider chacun à devenir acteur et créateur de sa vie ou accompagner d’autres personnes vers le changement.

Elle propose cette rencontre gratuite à toutes les personnes, thérapeutes ou non, qui souhaitent en savoir plus sur cet outil, et peut être l’intégrer à leur vie ou à leurs techniques d’accompagnement.



