Un état modifié de conscience pour accéder à tous nos possibles et nos solutions

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux

Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d'y découvrir les chemins de son épanouissement.

L’hypnose est un état modifié de conscience qui permet de se connecter à son inconscient et d’accéder à un espace d’évolution. Cet état se caractérise par une augmentation de la suggestibilité et de la réceptivité.

Chacun a les capacités pour entrer dans cet état naturel que nous expérimentons plusieurs fois par jour.

Pendant cet état de transe, la conscience ne fonctionne pas comme à l’accoutumée, nos perceptions de l’environnement et de nous-même sont différentes. Le sujet parvient à faire abstraction de la réalité environnante tout en restant en relation avec le praticien.

L’hypnose fait référence également à un ensemble de techniques permettant d’agir sur le fonctionnement du sujet. Celui-ci est amené dans la transe hypnotique par un phénomène de dissociation qui lui permet à la fois d’être ici et ailleurs, dans le présent et dans un autre espace/temps, avec son conscient et son inconscient. Il accède à son espace de programmation pour mettre en place les changements souhaités. La dissociation corps/esprit permet notamment de diminuer la perception de la douleur.

L’hypnose est de plus en plus utilisée pour traiter des problématiques. Elle séduit par sa douceur et son efficacité.

La qualité de la relation entre le praticien et le patient est essentielle. Le sujet a besoin de se sentir en confiance et en sécurité pour se laisser guider à l’intérieur de lui-même. Chacun des acteurs joue un rôle dans cet échange où le praticien accompagne le sujet pour qu’il mette en place ses propres solutions.

L’hypnose est une technique naturelle qui se révèle particulièrement efficace pour :

• se libérer des impacts émotionnels, (souvenirs désagréables, traumatismes, chocs psychologiques….)

• traiter différents troubles de comportement ou problèmes relationnels,

• gérer des problèmes de sommeil ou de fatigue,

• se libérer des dépendances (tabac, nourriture…),

• se débarrasser des peurs et phobies,

• traiter le mal-être et l’état dépressif

Nathalie Bourrel, après une carrière d’enseignante, a cofondé en 2013 le Centre Quintessence dont elle est aujourd’hui directrice. Enseignante certifiée en hypnose et PNL par IDCom International, elle anime des formations et donne des consultations dans ces deux disciplines pour aider chacun à devenir acteur et créateur de sa vie ou accompagner d’autres personnes vers le changement.

Elle propose cette rencontre gratuite à toutes les personnes, thérapeutes ou non, qui souhaitent en savoir plus sur cet outil, et peut être l’intégrer à leur vie ou à leurs techniques d’accompagnement.



