Atelier Body Connexion pour les femmes en désir d’enfant Holom Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Atelier Body Connexion pour les femmes en désir d’enfant Holom, 7 janvier 2023, Bordeaux. Atelier Body Connexion pour les femmes en désir d’enfant 7 janvier – 8 avril 2023, les samedis Holom

Participation sur inscription, tarif : 30€

Un instant de connexion profonde à la mère qui est en vous pour accueillir une petite âme Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Sud Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h

Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d'y découvrir les chemins de son épanouissement. Et si c'était le moment de vous accorder une après-midi pour vous reconnecter à votre corps, faire la paix avec votre utérus, renouer avec vos énergies féminines et maternelles ? Devenir mère est une étape transformatrice dans la vie d'une femme, on propose beaucoup d'accompagnement aux femmes enceintes, mais peu à celles qui ne le sont pas encore, qui l'envisagent, qui essaient, qui attendent. Je te propose de t'offrir cet instant de connexion profonde à la mère qui est en toi. Qui suis-je ? Je suis Manon, Médium. J'accompagne les femmes en désir d'enfant afin d'accueillir une petite âme en elles. De formation naturopathe spécialisée en fertilité, j'ai cheminé jusqu'à me connecter à mes capacités mediumniques. Je suis formée en massage fertilité, soins énergétiques autour du féminin sacré et de l'utérus. Il me tient à coeur d'aider les femmes à réaliser leur projet de grossesse en toute sérénité, bienveillance & amour de soi.

Il me tient à coeur d’aider les femmes à réaliser leur projet de grossesse en toute sérénité, bienveillance & amour de soi. Au programme de cet atelier : Voyage intérieur pour se connecter à son utérus

Exercices de libération autour des croyances & peurs sur la maternité

Auto-massage pour soutenir son corps & sa fertilité

Et plein d’autres surprises L’atelier dure 2h30. J’ai si hâte de vous accueillir dans cet espace d’amour. A très vite, Manon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T14:00:00+01:00

2023-04-08T12:30:00+02:00 Manon Bouvet

