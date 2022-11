Ateliers d’astrologie karmique Holom, 10 décembre 2022, Bordeaux.

Ateliers d’astrologie karmique 10 décembre 2022 – 13 mai 2023, les samedis Holom

Une ouverture à l’analyse karmique du thème, pour des personnes ayant déjà des notions d’astrologie.

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux

Claudine Briand, 82 ans, est l'une des pionnières françaises de l'astrologie karmique, astrologue depuis 50 ans et enseignante en astrologie depuis1980. Elle propose aux bordelais passionnés d'astrologie trois rendez-vous en 2022 et 2023, pour de leur transmettre sa technique et son tableau d'interprétation des dimensions karmiques du thème astral : clés de l'incarnation, chemin de vie, bagage transgénérationnel, mémoires karmiques…

Claudine Briand, 82 ans, est l’une des pionnières françaises de l’astrologie karmique, astrologue depuis 50 ans et enseignante en astrologie depuis1980. Elle propose aux bordelais passionnés d’astrologie trois rendez-vous en 2022 et 2023, pour de leur transmettre sa technique et son tableau d’interprétation des dimensions karmiques du thème astral : clés de l’incarnation, chemin de vie, bagage transgénérationnel, mémoires karmiques…

L’atelier est destiné à des personnes ayant des notions d’astrologie : connaissance de la symbolique des planètes, des signes, des maisons, des aspects…

Chaque participant est invité à apporter le thème anonyme d’une personne dont il connaît bien le chemin de vie, afin d’en faire un support d’étude pour le groupe.

Pour éditer une carte du ciel, rendez-vous sur Astrothème ou Astrodienst

L’atelier se tiendra à partir de 5 personnes, et comptera jusqu’à 10 personnes maximum.

Participation : 50€ par atelier

Réservations auprès de Claudine Briand

claudine.briand4@orange.fr

06 32 22 48 33

Plus d’infos

Qui êtes-vous, Claudine Briand ?

Je suis astrologue depuis 50 ans. J’ai appris puis enseigné auprès de Marie Thérèse des Longchamps, dans une école qui mêlait symbolisme des lettres hébraïques et astrologie. J’ai fait des études de psychologie, de graphologie, puis d’astrologie. J’ai également étudié les principes de la médecine chinoise en lien avec l’astrologie. Je me suis installée comme astrologue en libéral à Paris en 1970. J’ai commencé à enseigner et à donner des conférences en 1980. J’ai 82 ans et je suis toujours aussi passionnée, chaque jour je découvre du nouveau… Je propose ces ateliers parce que j’ai besoin d’aider les autres, et d’entretenir ma mémoire, et que j’ai toujours vu mon métier comme une mission. Le but de toutes mes études de thème est de guider les gens sur leur chemin de vie. J’ai envie de transmettre ce que j’ai acquis en 50 ans d’expérience.

Qu’est ce que l’astrologie karmique ?

J’ai découvert il y a une trentaine d’années, par des lectures et des conférences, les balbutiements de l’astrologie karmique. Je cherchais des réponses pour des personnes qui avaient fait de l’hypnose régressive et souhaitaient voir dans leur thème s’il y avait confirmation. En recevant de nombreux consultants, j’ai pu faire mes recherches, affiner ma compréhension de la manière dont les planètes et les signes indiquent des mémoires karmiques. C’est par la pratique que ces outils se sont précisés : l’astrologie « intellectuelle » ne présente pas grande valeur pour moi, ce qui compte c’est sa correspondance avec la vie des gens, ce qu’elle peut apporter. Après des milliers de thèmes étudiés, parce que ça colle au vécu des personnes, à leur parcours, il ne fait plus de doute pour moi que des mémoires précédant notre naissance sont inscrites en nous, et que le thème astral parle de tout ce que nous sommes et de tout ce dont nous héritons, même par-delà les vies.

Comment enseignez-vous ?

L’astrologie s’apprend par la pratique ! En faisant des hypothèses à l’aveugle, à partir de la théorie et de la position des planètes, puis en vérifiant méthodiquement les correspondances avec le vécu de la personne. Je n’ai jamais pu m’en lasser et j’en découvre encore tous les jours.

J’enseigne une technique avec un tableau d’interprétation : comment la maison 4, le signe de la maison, les planètes qui s’y trouvent, les noeuds lunaires, la lune noire, la maison 12 nous renseignent sur l’incarnation, les chemin de vie, les changements professionnels. Dans l’atelier, chacun amène son thème ou un thème anonyme à partager avec les autres participants. Devant le thème chacun dit ce qu’il perçoit, et l’interprétation se construit en commun. Je ne fais pas l’interprétation pour chaque personne, mais je réponds aux questions qui se posent sur ce thème, selon ce que l’on sait de l’évolution personnelle et éventuellement des questions du moment qui se posent.

Chaque atelier portera sur des thèmes astraux différents, donc ce sera toujours l’occasion d’en apprendre plus, on peut venir aux trois. Je m’adresse à des personnes qui ont déjà des notions d’astrologie, et qui souhaitent vivre l’astrologie dans l’ouverture de conscience aux mémoires karmiques et générationnelles.



