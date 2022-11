Viens te détendre en chantant des mantras Holom, 9 décembre 2022, Bordeaux.

Viens te détendre en chantant des mantras 9 décembre 2022 – 10 mars 2023, les vendredis Holom

50€ les 4 séances, 15€ la séance sur réservation, 20€ sur place dans la limite des places disponibles.

Chanter ou écouter des mantras à l’aide d’un cahier de chant pendant 1h30 avec des temps de médiation, puis relaxation finale au bol et koshi

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Sud Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h

09 53 53 63 99 http://www.holom.fr https://www.facebook.com/helloholom/ Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d’y découvrir les chemins de son épanouissement.

Pour tous sans niveau requis.

Pour chanter ou écouter le chant des autres participants.

Relaxant, régénérant grâce à la douceur et à l’hyper ventilation.

Aussi efficace qu’une sieste ou un bon café pour gagner en énergie et ressortir appaisé et avec le sourire. Pour se délasser de la semaine et bien commencer le WE.

Je chante depuis 30 ans en chorale et depuis 20 ans en sanskrit. J’ai commencé comme éléve avec Sakina , professeure de Kundalini yoga à Bordeaux. J’ai suivi la formation de professeure de yoga à l’Ashram Sivananda à Orléans où nous chantions 2 heures tous les matins et les soirs. C’est un plaisir de partager et transmettre aujourd’hui.

Chanter à plusieurs permet de bénéficier des vibrations des autres et s’offrir un massage sonore.

Possibilité de prendre un forfait pour les 4 dates pour passer l’hiver ou de réserver une date. En cas de paiement sur place, un supplément sera appliqué.

50€ les 4 séances : vendredis 9/12/2022, 13/01, 24/02 et 10/03/2023

15€ une séance/ 20€ sur place, dans la limite des places disponibles.

Venez avec un plaid ou un foulard pour votre confort et une bougie ou objet pour le mandala collectif (que vous récupérez à la fin).

Pour ceux qui veulent on pourra poursuivre dans un bar rue Camille Sauvageau autour d’un verre.



