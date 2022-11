Réenchantez vos rêves pour les réaliser – Chamanisme et Co-création Holom, 4 décembre 2022, Bordeaux.

Contact tel avec Anma, réservation préalable, participation : 120 euros (facilités réglement si besoin)

Expérimenter des pratiques chamaniques( Recouvrement d’âme,Extraction, Danse Médecine,Chant vibratoire,Voyages chamanique) pour faire le premier pas vers la réalisation de vos rêves et de vos projets

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux

Une journée d’apprentissage et d’expérimentation pour aller au plus prés de vos rêves et de vos projets , faire le premier pas et mettre tout en oeuvre pour qu’ils se concrétisent . Je vous accompagnerai tout le long de la journée avec les tambours , le chant et les histoires canalisées pour vous, en voyage chamanique

Vous serez invités à :

-Rencontrer vos Animaux de pouvoirs et vos Guides spirituels afin qu’ils vous éclairent et vous accompagnent dans vos rêves et vos projets.

-Prendre conscience, accueillir, tansformer les peurs, les freins ou les blessures qui peuvent vous bloquer et vous en libérer avec les “Extractions chamaniques ».

– Vous relier à votre intuition et à vos ressources intérieures avec les “Recouvrements d’âmes”

– Mettre en mouvement les énergies de transformation avec les éléments de la nature en “Danse Médecine”,

– Partager vos expériences en miroir les uns avec les autres –

– Soutenir les rêves de chacun avec les “chants vibratoires”

et tout ce qui se présentera dans l’instant

Cette journée est accessible à tous ,que vous ayez eu ou non une pratique chamanique préalable.

LIEN POUR LE PROGRAMME DU STAGE : [http://reenchanterleshistoires.com/stages-et-ateliers/reenchanter-vos-reves-pour-les-realiser/](http://reenchanterleshistoires.com/stages-et-ateliers/reenchanter-vos-reves-pour-les-realiser/)

Pour en savoir plus sur mon parcours et ma pratique : www.anmalataste.fr

Rêves, désirs, souhaits, envie de liberté, d’un voyage au long cours ou d’un pont à traverser, d’un nouveau paysage ou de changer de métier, de ce qui fait grandir ou juste respirer…

Mais par quoi commencer ? Quelle priorité donner à nos souhaits ? Quel chemin emprunter, quel premier pas poser ?

Et si nous regardions avec les yeux de l’aigle pour une vision plus large pour mieux nous recentrer !

Et si nous demandions à notre Être profond , nos Guides ou nos Alliés De venir nous éclairer, nous aider et nous accompagner,

Si nous lâchions nos peurs et nos limitations, si nous rêvions en couleur et passions à l’action !

Dans le chaudron magique de la co-création, déposons avec joie nos visualisations,

Dansons et célébrons pour les concrétiser , vibrons les chants du coeur ensemble pour chacun

Réenchantons nos rêves pour les réaliser !

Anma



