17€ la séance.80€ la carte de 5 séances.150€ la carte de 10 séances.Offre duo : 30€ si vous venez à 2!Abonnement: 1 mois : 55€ Paiement en espèces, Lydia ou chèque. Inscription en me contactant.

L’Ashtanga suit une série de postures déterminées tenues pendant plusieurs respirations après avoir effectué plusieurs salutations au soleil A et B. Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Sud Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h

09 53 53 63 99 http://www.holom.fr https://www.facebook.com/helloholom/ Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d’y découvrir les chemins de son épanouissement. Pranayama (exercices de contrôle du souffle) et centrage pour démarrer la séance.

La séance se termine en savasana : relaxation et méditation guidée.

? Les séances sont adaptées à tous les niveaux, des yogis débutant.e.s aux plus avancé.e.s. Je vous propose plusieurs variations de postures afin d’adapter votre pratique à votre niveau et votre énergie du moment. ? Tarifs:

