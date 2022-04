Hollywood Symphonic Show Upie Upie Catégories d’évènement: Drôme

Upie

Hollywood Symphonic Show Upie, 6 mai 2022, Upie.

2022-05-06 18:00:00 – 2022-05-06 Domaine de Valsoyo 130 Chemin des Sources

Upie Drôme Upie EUR 70 choristes et 60 musiciens s’accordent sur la scène de notre salle de spectacle pour 2 soirées au rythme des musiques de grands classiques du cinéma hollywoodien.



Concert proposé par le Choeur Grain d’Phonie et l’Orchestre symphonique de Chabeuil. info@valsoyo.com +33 4 75 60 58 06 http://www.valsoyo.com/ Domaine de Valsoyo 130 Chemin des Sources Upie

