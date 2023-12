Hollywood Party – Réveillon 2024 w/ Sonikem Café Oz Châtelet Paris, 31 décembre 2023 21:00, Paris.

Le dimanche 31 décembre 2023

de 21h00 à 05h00

.Public adultes. payant Entrée gratuite avant 22h, puis avec 1 conso : 20 EUR

Rejoignez-nous pour une soirée glamour de célébration alors que nous disons au revoir à l’ancien et accueillons le nouveau dans un style d’Hollywood authentique

> Heure : Ouverture de sportes à 21h

> Lieu : Café Oz Châtelet • 18 Rue Saint Denis • 75001

> Dress code : Tenue de soirée et Prêt pour le Tapis Rouge

Déroulez le tapis rouge et préparez-vous pour une nuit de paillettes et de glamour. Habillez-vous de votre tenue la plus élégante, en incarnant votre star de cinéma intérieure, ou enfilez votre meilleur ensemble de soirée. Les paparazzis pourraient être à l’affût, alors soyez prêts à poser !

Au programme :

> Entrée sur le Tapis Rouge

> Photocall / Photgraphe

> La bouteille de Moët à 120€ toute la nuit

> Dream team digne d’un Oscar

> Dansez toute la nuit avec notre DJ Sonikem qui mixera les derniers succès et les classiques

C’est votre chance de briller et d’étinceler, tout comme les stars à l’écran. Créons des souvenirs dignes d’un Oscar !

Nous avons hâte de faire le décompte du Nouvel An avec vous de manière digne d’Hollywood !

> L’accès à l’établissement est réservé aux personnes majeures – une pièce d’identité peut vous être demandée. Votre tenue et votre attitude doivent être soignées à toute heure.

Café Oz Châtelet 18 Rue Saint-Denis 75001 Paris

Contact : https://cafe-oz.com/chatelet/agenda-soirees.html https://www.facebook.com/events/1070200520679051/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/1070200520679051/?ref=newsfeed

