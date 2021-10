Rosenwiller Rosenwiller Bas-Rhin, Rosenwiller Holiesel – Pour ceux qui veulent mettre la main à la pâte ! Rosenwiller Rosenwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2021-11-06 – 2021-11-06

Quel est le rapport entre les Portes Bonheur, la trame bleu, verte, noire, vous et la biodiversité du Holiesel ? Participez au chantier de reconquête des pelouses sèches ! Au programme : présentation du site puis petits travaux de finition et de rangement.

