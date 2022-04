HOLIDAY PING EN RETZ La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz Catégories d’évènement: La Bernerie-en-Retz

Loire-Atlantique

HOLIDAY PING EN RETZ La Bernerie-en-Retz, 4 août 2022, La Bernerie-en-Retz. HOLIDAY PING EN RETZ La Bernerie-en-Retz

2022-08-04 17:30:00 – 2022-08-04

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique Journée portes ouvertes avec tournoi pour tous et rencontres conviviales pour découvrir de tennis de table. info.asbtt@gmail.com La Bernerie-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: La Bernerie-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu La Bernerie-en-Retz Adresse Ville La Bernerie-en-Retz lieuville La Bernerie-en-Retz Departement Loire-Atlantique

La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bernerie-en-retz/

HOLIDAY PING EN RETZ La Bernerie-en-Retz 2022-08-04 was last modified: by HOLIDAY PING EN RETZ La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz 4 août 2022 La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique