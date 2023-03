Holiday On Ice – Supernova (Tournée) ZENITH DE NANTES, 19 mars 2023, Saint-HERBLAIN.

Holiday On Ice – Supernova (Tournée) ZENITH DE NANTES. Un spectacle à la date du 2023-03-19 à 17:30 (2023-03-04 au ). Tarif : 29.0 à 74.0 euros.

HOLIDAY ON ICE FRANCE SAS (2-1120567/ 3-1120566) présente ce spectacle. 2023 sera pour Holiday on Ice, l’année de la renaissance. Après 3 ans d’absence, le plus grand spectacle sur glace du monde revient en France pour une grande tournée dans 23 villes du 3 février au 29 avril 2023. Pour Sarah Abitbol aussi, qui sera notre invitée d’honneur pour deux numéros inédits, cette année 2023 sera placée sous le signe de l’espérance. Elle vous racontera sur la glace, son incroyable histoire de championne et de femme, qui, a su renaître de ses cendres. « SUPERNOVA 2023 », le nouveau spectacle d’Holiday on Ice est un véritable hymne à la vie. Oubliez cette triste Terre le temps d’un spectacle, et laissez vous entrainer aux confins des galaxies les plus reculées, dans un univers fantastique où vivent en parfaite harmonie, humains et créatures célestes imaginaires. Partez à la découverte de planètes insolites, d’êtres magiques dans une grande aventure cosmique où l’amour rime avec toujours. Et comme nos 330 millions de spectateurs à travers le monde, laissez vous conquérir par les plus grands patineurs artistiques dans une succession de décors éblouissants, d’images 3D et de costumes toujours aussi somptueux. « SUPERNOVA 2023 », le nouveau spectacle d’Holiday on Ice, avec la participation exceptionnelle de Sarah Abitbol. En tournée en France, du 3 février au 29 avril 2023. « Dans une série de décors flashy et d’images 3D éblouissantes, les tableaux se succèdent à vive allure, mêlant défilé de marionnettes de glace, cascades, acrobaties au mât pendulaire et aériennes. Le tout émaillé de pirouettes sautées, de doubles piqués, de spirales vertigineuses et de kick-lines parfaitement maîtrisées. Le spectaculaire de chaque tableau n’affaiblit pas la ligne dramatique de cette ode crépusculaire à la vie… » Télérama Holiday on Ice Holiday on Ice

Votre billet est ici

ZENITH DE NANTES Saint-HERBLAIN ZAC D’AR MOR Loire-Atlantique

HOLIDAY ON ICE FRANCE SAS (2-1120567/ 3-1120566) présente ce spectacle.

2023 sera pour Holiday on Ice, l’année de la renaissance.

Après 3 ans d’absence, le plus grand spectacle sur glace du monde revient en France pour une grande tournée dans 23 villes du 3 février au 29 avril 2023.

Pour Sarah Abitbol aussi, qui sera notre invitée d’honneur pour deux numéros inédits, cette année 2023 sera placée sous le signe de l’espérance. Elle vous racontera sur la glace, son incroyable histoire de championne et de femme, qui, a su renaître de ses cendres.



« SUPERNOVA 2023 », le nouveau spectacle d’Holiday on Ice est un véritable hymne à la vie. Oubliez cette triste Terre le temps d’un spectacle, et laissez vous entrainer aux confins des galaxies les plus reculées, dans un univers fantastique où vivent en parfaite harmonie, humains et créatures célestes imaginaires. Partez à la découverte de planètes insolites, d’êtres magiques dans une grande aventure cosmique où l’amour rime avec toujours. Et comme nos 330 millions de spectateurs à travers le monde, laissez vous conquérir par les plus grands patineurs artistiques dans une succession de décors éblouissants, d’images 3D et de costumes toujours aussi somptueux.



« SUPERNOVA 2023 », le nouveau spectacle d’Holiday on Ice,

avec la participation exceptionnelle de Sarah Abitbol.

En tournée en France, du 3 février au 29 avril 2023.



« Dans une série de décors flashy et d’images 3D éblouissantes, les tableaux se succèdent à vive allure, mêlant défilé de marionnettes de glace, cascades, acrobaties au mât pendulaire et aériennes. Le tout émaillé de pirouettes sautées, de doubles piqués, de spirales vertigineuses et de kick-lines parfaitement maîtrisées. Le spectaculaire de chaque tableau n’affaiblit pas la ligne dramatique de cette ode crépusculaire à la vie… » Télérama.29.0 EUR29.0.

Votre billet est ici