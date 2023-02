Holiday On Ice – Supernova Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement Lyon 7e Arrondissement Catégories d’Évènement: Lyon 7e Arrondissement

Rhône

Holiday On Ice – Supernova Halle Tony Garnier, 11 mars 2023, Lyon 7e Arrondissement Lyon 7e Arrondissement. Holiday On Ice – Supernova 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement Rhone Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux

2023-03-11 – 2023-03-12

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux

Lyon 7e Arrondissement

Rhone Lyon 7e Arrondissement EUR 29 74 Chaque année, Holiday On Ice vous transporte au cœur d’une nouvelle aventure sur glace. Et cette année encore, le nouveau spectacle d’Holiday On Ice sera à couper le souffle ! +33 811 71 00 69 https://www.halle-tony-garnier.com/fr/programmation/holiday-on-ice Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-02-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Lyon 7e Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 7e Arrondissement Adresse Lyon 7e Arrondissement Rhone Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Ville Lyon 7e Arrondissement Lyon 7e Arrondissement lieuville Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Departement Rhone

Lyon 7e Arrondissement Lyon 7e Arrondissement Lyon 7e Arrondissement Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon 7e arrondissement lyon 7e arrondissement/

Holiday On Ice – Supernova Halle Tony Garnier 2023-03-11 was last modified: by Holiday On Ice – Supernova Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement 11 mars 2023 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement Rhône Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement Lyon 7e Arrondissement, Rhône rhône

Lyon 7e Arrondissement Lyon 7e Arrondissement Rhone