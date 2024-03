Holiday Ghosts + Guests (L’Inter hors les murs au QG Oberkampf) Le Quartier général Oberkampf Paris, mercredi 5 juin 2024.

Le mercredi 05 juin 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 10 EUR

Suite à la fermeture de l’Inter pour travaux, la soirée est déplacée au QG Oberkampf.

L’Inter Hors les murs présente :

Holiday Ghosts

(Falmouth, UK – Indie Pop)

Holiday Ghosts, un groupe prolifique de quatre musiciens et amis, apporte son énergie brute et optimiste à ses enregistrements et à ses concerts inoubliables. Le résultat est pur et impur, sans fard et sans compromis. La batteuse Katja Rackin et le guitariste Sam Stacpoole se partagent les tâches vocales et leurs voix s’unissent dans des harmonies dispersées, souvent rejointes par le guitariste rythmique Ben Nightingale et soutenues par les grooves de la basse de Morgan Lloyd-Mathews, d’une simplicité de bon aloi. Appelez ça garagy, jangly, rock n rolly, indie, punky, poppy, tout ce que vous voulez.

Depuis la naissance du groupe, ils ont joué sur des scènes emblématiques à travers le Royaume-Uni et l’Europe, du Latitude Festival à Left Of The Dial, de Dot to Dot à Misty Fields, des montagnes des Pyrénées aux chapelles de Chester. Ils ont tourné avec des groupes de premier plan tels que WITCH, BODEGA, Shannon & The Clams, Juan Wauters, Black Lips, The Bug Club et bien d’autres encore ; ils se sont attirés les louanges de la presse (KEXP, Brooklyn Vegan, The Guardian, The Independent, Stereogum, DIY, So Young, The Line Of Best Fit, Clash, Gigwise et bien d’autres), et ont été régulièrement mis en avant par BBC 6 Music, avec leur album du jour et des interviews en direct. Avec des mélodies accrocheuses, des paroles enflammées, des guitares à l’emporte-pièce et un esprit punk DIY, Holiday Ghosts a consolidé son statut sur la scène musicale britannique et a de grands projets pour l’année à venir.

+ Guests

10€

Cash Only

Le Quartier général Oberkampf 103 Rue Oberkampf 75011

https://fb.me/e/8GiuQbKKu https://link.dice.fm/uf34086d8856

