Hold’emedoc Poker Event Cissac-Médoc Cissac-Médoc Cissac-Médoc Catégories d’Évènement: Cissac-Médoc

Gironde

Hold’emedoc Poker Event Cissac-Médoc, 22 avril 2023, Cissac-Médoc Cissac-Médoc. Hold’emedoc Poker Event 8 Route du Landat Salle des Fêtes Cissac-Médoc Gironde Salle des Fêtes 8 Route du Landat

2023-04-22 09:30:00 – 2023-04-22

Salle des Fêtes 8 Route du Landat

Cissac-Médoc

Gironde Cissac-Médoc EUR 20 Hold’emedoc est fier de vous présenter son premier Hold’emedoc Poker Event !

De nombreux lots seront à gagner, notamment des tickets pour les casinos de Gujan-Mestras et Bordeaux-Lac, des bouteilles de vins…..

Nous espérons que vous viendrez nombreux pour partager un bon moment de poker !

Restauration sur place.

Attention places limitées, réservation obligatoire. Hold’emedoc est fier de vous présenter son premier Hold’emedoc Poker Event !

De nombreux lots seront à gagner, notamment des tickets pour les casinos de Gujan-Mestras et Bordeaux-Lac, des bouteilles de vins…..

Nous espérons que vous viendrez nombreux pour partager un bon moment de poker !

Restauration sur place.

Attention places limitées, réservation obligatoire. +33 6 74 22 58 59 Cissac Hold’emedoc

Salle des Fêtes 8 Route du Landat Cissac-Médoc

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Cissac-Médoc, Gironde Autres Lieu Cissac-Médoc Adresse Cissac-Médoc Gironde Salle des Fêtes 8 Route du Landat Ville Cissac-Médoc Cissac-Médoc lieuville Salle des Fêtes 8 Route du Landat Cissac-Médoc Departement Gironde

Cissac-Médoc Cissac-Médoc Cissac-Médoc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cissac-medoc-cissac-medoc/

Hold’emedoc Poker Event Cissac-Médoc 2023-04-22 was last modified: by Hold’emedoc Poker Event Cissac-Médoc Cissac-Médoc 22 avril 2023 8 route du Landat Salle des fêtes Cissac-Médoc Gironde Cissac-Médoc Cissac-Médoc, Gironde Gironde

Cissac-Médoc Cissac-Médoc Gironde