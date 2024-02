Hold-Up, la comédie musicale aux couleurs hip-hop Théâtre Dejazet Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 20h30 à 22h00

Le samedi 08 juin 2024

de 20h30 à 22h00

Le samedi 04 mai 2024

de 20h30 à 22h00

Le samedi 13 avril 2024

de 20h30 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Stomy Bugsy, Passi, Calbo et Lino d’Arsenik, Michael Tee, Omzo, Pat, Tahis, Emma Zimerman, Reez, Selena accompagnés des comédiens et du groupe de danse StreetA, tous se rassemblent sur scène autour de David Desclos pour un spectacle grandiose.

L’originalité du thème, l’humour, l’émotion, des titres cultes et des scènes de danse : tout est réuni pour mettre l’accent sur des problèmes sociaux et porter les messages de lutte contre la déliquance et la récidive ou encore l’importance de la justice restaurative.

Voilà ce que vous offre cette nouvelle comédie musicale étonnante, dont l’intrigue cible le désir d’un homme de se sortir du banditisme. Milieu qui comme le spectateur le comprendra, n’est pas facile de quitter, surtout quand on a ancré bien en soi, l’importance de la parole donnée entre jeunes issus des gangs des bas quartiers.

Venez découvrir cette Comédie Musicale tirée de l’histoire vraie de David Desclos et adaptée à toute la famille. Une Association de bienfaiteurs pour un HOLD UP bien réussi !

Après son seul en scène

« Écroué de rire », il présente aujourd’hui « Hold Up »

: une comédie musicale étonnante sur le désir d’un homme de se sortir

du banditisme. Dix ans de prison lui ont donné l’envie de mettre des mots sur sa peine. Mais aussi lutter contre la délinquance et la récidive en s’emparant de

la justice restaurative.

C’est ce qu’il fait lorsqu’il organise des échanges entre victimes et

détenus dans les prisons, à l’issue de son spectacle.

Théâtre Dejazet 41 boulevard du Temple 75003 Paris

http://www.dejazet.com/

