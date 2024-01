HOLD-UP ET BRAS CASSES – Hold-up et bras cassés LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 2 Paris, vendredi 9 février 2024.

Tout était planifié, tout devait bien se passer. Et pourtant…Lors de ce Hold-up dans un bistrot parisien, rien ne se déroule comme prévu !Des personnages natures dans des situations improbables…Un flingue, des ballons de rouge et des biftons : un cocktail explosif et jubilatoire !Les tontons Flingueurs ne sont pas très loin…Avec son ambiance délicieusement rétro et des répliques incisives, cette comédie vous emmène au cinéma !Auteur et metteur en scène : Arsène MOSCAComédiens : Arsène MOSCA, Sébastien LOEW, Isabelle ROCHER, Fabrice ABRAHAM. Alternance : Ségolène PRUNIER, Christophe ROGAULT, Bruno ARGENCEProduction : Deuzess Prod

Tarif : 20.00 – 25.10 euros.

Début : 2024-02-09 à 19:30

LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 2 34, RUE RICHER 75009 Paris 75