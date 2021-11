Sélestat Médiathèque intercommunale de Sélestat Bas-Rhin, Sélestat Hold-up de l’amour Médiathèque intercommunale de Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Médiathèque intercommunale de Sélestat, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:00 Pour empêcher le terrible Diaboloss de détruire les plus belles œuvres romantiques, venez enquêter et résoudre des énigmes qui permettront de sauver la médiathèque. Médiathèque intercommunale de Sélestat 2 Espace Gilbert Estève 67600 Séléstat Sélestat Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T21:30:00

