le jeudi 31 mars 2022 à La Rotonde – INSA Lyon

**Spectacle en réalité virtuelle** “L’état de suspension est un lieu à risques, un lieu où l’on est confronté à nos peurs et où l’on comprend que ces peurs ne sont qu’une projection de notre esprit. La peur est une chose amusante, elle peut nous bloquer ou nous empêcher de faire ce que nous voulons, mais elle peut aussi être la chose qui nous sauve. C’est une recherche constante d’équilibre.” – Corinne Linder. Les notions de risque et de la mise en danger, sont les sempiternelles problématiques des artistes de cirque. Qu’advient-il d’un corps abîmé ? Comment continuer à vivre à travers sa passion ? L’accident de Corinne Linder a motivé la réalisation de ce court-métrage en réalité virtuelle. Plus qu’un film en VR, _HOLD ON_ est une expérience personnelle qui réconcilie expérience de la scène et sensations d’un.e artiste aérien.ne. Une invitation aux spectateurs-utilisateurs de ressentir, le temps d’un instant, la fragilité de ce moment. Un moment où la chute paraît inévitable, et qui, lorsque celle-ci se produit, suspend à jamais la grâce de l’instant. Glissez-vous dans la peau des artistes et laissez-vous envahir par les sensations : le risque, le trac, la joie, ou encore l’adrénaline. Équipé de lunette virtuelles, _HOLD ON_ transporte dans l’univers des disciplines aériennes du cirque contemporain. Menant le spectateur des coulisses à la scène, jusqu’à dix mètres en hauteur, _HOLD ON_ lui fera vivre une émouvante aventure vue par les yeux d’un.e artiste aérien.ne. **compagnie Fheel Concept** Auteure / réalisatrice / direction artistique du film en VR : Corinne Linder Postproduction et VFX : Dimitri Soursaz – société AudioGaming / Novelab Directeur de la Photographie : Theofanis Kavvadas Ingénieur du son : Tommi Lehtonen Création musicale: Katja Andersen Concepteur mouvements de caméra : Antoine Terrieux Chorégraphe disciplines aériennes, regard extérieur et acrobate : Heini Koskinen Chorégraphe cirque et acrobaties aériennes : Sanna Vellava Artistes-interprètes : Corinne Linder, Regina Baumann, Natalie Oleinik, Marina Mezzogiorno-Brown, Sanna Vellava, Antoine Terrieux Co-production : Quai des Savoirs, Toulouse ; Les subsistances, Lyon ; Novelab, Toulouse

La Rotonde – INSA Lyon 14 – 16 avenue des arts 69100 villeurbanne Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon



