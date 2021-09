Lormont Auditorium Paul Méry (médiathèque du Bois fleuri) Gironde, Lormont Holà les loulous ! Auditorium Paul Méry (médiathèque du Bois fleuri) Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Auditorium Paul Méry (médiathèque du Bois fleuri), le samedi 16 octobre à 10:30

Découverte de la langue espagnole à travers des histoires, des comptines et des chansons. [↓ Programme complet Jeune public]([https://bit.ly/jeunepublic2122](https://bit.ly/jeunepublic2122) ) [↓ Programme annuel des ateliers](https://bit.ly/AteliersBF2021)

Gratuit sur inscription.Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Atelier linguistique, animé par Carolina Carmona. Auditorium Paul Méry (médiathèque du Bois fleuri) rue Lavergne 33310 Lormont Lormont Gironde

2021-10-16T10:30:00 2021-10-16T11:30:00

