HOKUSAÏ LIVE Colombiers, 8 avril 2022, Colombiers.

HOKUSAÏ LIVE Colombiers

2022-04-08 – 2022-04-08

Colombiers Hérault Colombiers

Dès lors, pour notre trio, le challenge était évident : trois compositions chacun inspirées d’un ou de plusieurs tableau du maître.

Tigre sous la pluie, Le Rêve de la femme du pêcheur, Kintarô avec ours et aigle, Les Trente-six vues du Mont Fuji, Un coup de vent soudain, La Grande vague de Kanagama, etc… étant les escales de ce voyage en Hokusaï, qui épouse toute la palette chromatique de son inspiration et de sa poésie naïve.

Leurs compositions oscillant entre volubilité et minimalisme, pour un concert impressionniste en dialogue avec un diptyque de projections. «Brume et pluie/ Fuji caché. Mais maintenant je vais / Content» écrivait Bashô.

Colombiers

