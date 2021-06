Toulon Musée des arts asiatiques Toulon, Var Hokusai Junior – Atelier – initiation au trait japonais Musée des arts asiatiques Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Musée des arts asiatiques, le samedi 3 juillet à 17:00

A travers la découverte des cahiers de dessins et des ouvrages d’apprentissage des techniques du trait d’encre de Hokusai, nous proposons à nos visiteurs, de 0 à 99 ans et plus, de devenir un grand maître du trait d’encre. L’atelier se déroulera en extérieur, sur la terrasse du musée, face au port du Mourillon.

Inscription obligatoire par mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T17:00:00 2021-07-03T18:30:00

