Hohfrankenheim Atelier Litho Hurstel Bas-Rhin, Hohfrankenheim Portes ouvertes Atelier Litho Atelier Litho Hurstel Hohfrankenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Hohfrankenheim

Portes ouvertes Atelier Litho Atelier Litho Hurstel, 18 septembre 2021 14:00, Hohfrankenheim. 18 et 19 septembre Entrée libre ah@litho-hurstel.com Ateliers ouverts Démonstration d’impressions lithographiques et exposition des oeuvres imprimées par différents artistes Atelier Litho Hurstel 6 rue de l’eglise 67270 Hohfrankenheim 67270 Hohfrankenheim Bas-Rhin samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Hohfrankenheim Autres Lieu Atelier Litho Hurstel Adresse 6 rue de l'eglise 67270 Hohfrankenheim Ville Hohfrankenheim lieuville Atelier Litho Hurstel Hohfrankenheim