Le Chapiteau, le samedi 10 juillet à 18:00

« Seul.e on va plus vite, ensemble on va plus loin » proverbe africain Une ambiance safe, une musique éclectique, un moment unique, c’est avec ces mots que le Crew d’Hoeuphoria nous a présenté son projet. Et c’est avec engouement et un but similaire que nous l’avons accepté ! Hoeuphoria souhaite que les soirées soient un endroit safe pour tout le monde. Hoeuphoria est un collectif qui prône la liberté de vivre et l’ouverture d’esprit. SAFE PLACE : Espace positif ou zone neutre, ce lieu désigne un endroit permettant aux personnes marginalisées à cause de leurs appartenances à certains groupes sociaux, de se réunir, d’échanger et de se soutenir à travers leurs différentes expériences. LINE UP : KITSUNÉ KENDRA est une jeune artiste hip-hop de squi s’est fait repérée en 2016 avec son crew « GIRLS DO IT BETTER » et son passage très remarqué dans l’emission d’Antoine De Caunes sur Canal +. En plus d’une résidence de presque 3 ans au St Georg à Berlin et au Social Club à Paris elle débute sa carrière de chanteuse. En parallèle, elle continue de mixer partout à travers le monde. La sortie de son premier single « Brown Sugar » est le début d’une grande aventure. Elle multiplie les concerts et djsets pour des marques et lieux prestigieux tels que sa résidence dans l’hôtel de luxe parisien The Hoxton Hotel ou encore le somptueux club « Le Carmen » à Pigalle. En 2020 elle participe à la saison 2 de la célèbre émission de Vice TV « Thérapie » avec le fameux psychanalyste Fernando De Amorim. La même année elle décide de quitter la capitale pour la plus belle ville de France, Marseille. Elle crée le collectif Hoeuphoria, afin d’offrir aux marseillais l’énergie positive et festive qu’elle a reçu à son arrivée ainsi qu’un moment, un lieu où tout le monde pourrait se sentir en sécurité tout en dansant sur les meilleurs morceaux hip-hop et techno! LAZE fait partie de ces artistes un peu secrets que possède chaque ville. Originaire de Marseille, et touche à tout depuis petite; elle s’intéresse très tôt à la musique électronique, avec quelques bases de solfège, de piano et de chant. Elle commence assez jeune à découvrir la nuit marseillaise qui l’inspire, en commençant par des soirées orientées hardmusic, rave et acid techno. Elle découvre ensuite la techno à travers Caisson Gauche Records, organisateurs et label dont elle fait partie. Influencée par des sonorités raves, breakées et parfois plus sensibles, LAZE forme son univers en s’inspirant de différents styles pour partager à travers la production ou derrière les platines, un univers onirique, aux allures brillantes, énergiques et digitales Kirua 808 — La jauge étant très limitée, nous vous conseillons de prendre vos places en avance ! TARIF EARLY : 6€ + frais de loc TARIF NORMAL : 8€ + frais de loc TARIF LATE : 10€ + frais de loc BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/297ahtp2](https://tinyurl.com/297ahtp2) _ _ _ INFOS PRATIQUES En respect des mesures sanitaires en vigueur, la jauge de cet événement est réduite. Le port du masque est obligatoire en intérieur, n’oubliez pas de vous en munir d’un ! On s’aime, alors on fait attention les un.e.s aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

de 6,59 à 10,59€

♫ELECTRO♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T18:00:00 2021-07-10T04:00:00