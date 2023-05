Hoël Duret Parc de la Fondation des Artistes, MABA, 3 juin 2023, Nogent-sur-Marne.

Le samedi 03 juin 2023

de 21h45 à 01h00

.Tout public. gratuit

« Drop Out », projection dans le parc de la Fondation des Artistes d’un film qui prend la forme d’un récit d’anticipation qui emmène son narrateur vers la Nouvelle-Zélande à la recherche d’un remède à la crise climatique qui couve

Le film Drop out (2020) est un récit d’anticipation qui

emmène son narrateur vers la Nouvelle-Zélande à la recherche d’un remède à la

crise climatique qui couve. Dans ce territoire où l’homme s’est établi

récemment, il pense pouvoir découvrir une alternative aux vieilles sociétés qui

n’acceptent plus d’être tributaires de leur environnement. Alors qu’il partage

l’écriture de son film avec un groupe d’étudiants, la confusion générale gagne

l’île. La crise sanitaire du printemps 2020 rattrape l’écriture et sa fiction

catastrophique se rapproche insidieusement du réel. Privées de leurs acteurs,

les prises de vues s’adaptent et adoptent des filtres vidéos Instagram, devenus

l’une des techniques de communications de circonstance. Tous les repères se

brouillent. La climate-fiction n’anticipe plus de possibles futurs mais se

niche au creux de l’espace-temps que nous habitons. Plusieurs mondes se

superposent et s’imbriquent dans un temps perpétuel et kaléidoscopique.

L’impossibilité de distinguer une perspective distincte dans ce qui semblait

être un récit initiatique laisse planer le spectre d’un relativisme absolu.

Evénement de la programmation artistique Anticiper les flots, en partenariat avec la Maison Populaire de Montreuil, avec le soutien de la Métropole du Grand Paris.

Parc de la Fondation des Artistes, MABA 16 rue Charles VII 94130 Nogent-sur-Marne

Contact : https://www.fondationdesartistes.fr/evenement/evenement-maba/drop-out-dhoel-duret/ https://fr-fr.facebook.com/fondationdesartistes

Hoël Duret, adagp Hoël Duret, Drop Out, 2020