Hoël Duret MABA, 3 juin 2023, Nogent-sur-Marne.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 01h00

.Tout public. gratuit

« Morning Sun », une exposition inédite d’Hoël Duret qui convoque différents chapitres d’un récit d’anticipation sur fond de crise climatique, progressant d’expositions en films, de sculptures en

compositions musicales.

À l’ère de l’anthropocène et des nouvelles technologies triomphantes, Hoël Duret explore les ressorts d’une expérience humaine contemporaine en quête de boussole. Alors que le futur s’est déjà insinué dans le présent, que les grands repères vacillent, l’artiste scrute les signaux faibles d’une époque toujours plus indéchiffrable alors même que progressent les outils sensés l’éclairer. Hoël Duret s’empare des technologies de l’ère digitale et de leurs utopies déjà déçues, s’intéressant moins à leurs performances exponentielles qu’à leur potentiel narratif et esthétique. Avec un regard décalè, il réinvestit la capacité des outils high-tech à instiller partout de la fiction et à nourrir de nouvelles façons d’être au monde.

Alliant l’esthétique pop et la science-fiction, l’artiste recourt à des mediums variés comme la vidéo, la sculpture, l’installation, la performance ou la peinture. A la MABA, Hoël Duret convoque différents chapitres d’un récit d’anticipation sur fond de crise climatique, progressant d’expositions en films, de sculptures en compositions musicales. Les œuvres de ce corpus intitulé LOW se croisent, se répondent, s’augmentent à chaque étape, nous entraînant toujours plus profondément dans un monde aussi séduisant que trouble.

À travers LOW et les pistes narratives et formelles qui s’y amorcent, Hoël Duret dessine les contours d’un monde parallèle au nôtre. Dans ce nouveau récit qui s’écrit à la MABA, se retrouvent certains des protagonistes rencontrés dans ses précédentes itérations : un renard, des méduses, des noctambules, des sculptures lumineuses, des miroirs troubles… Pourtant, leurs discours restent aussi absurdes et cryptiques qu’auparavant malgré une volonté affichée (et nouvelle) de nous délivrer un message. Un début de résolution pourra peut-être, enfin, se faire jour à l’issue du parcours.

À travers ce périple existentiel dans les limbes du numérique, Hoël Duret poursuit son investigation du mystère de la destinée humaine, dans un monde en déroute à la recherche de nouveaux récits.

Evénement de la programmation artistique Anticiper les flots, en partenariat avec la Maison Populaire de Montreuil, avec le soutien de la Métropole du Grand Paris.

MABA 16 Rue Charles VII 94130 Nogent-sur-Marne

Contact : https://www.fondationdesartistes.fr/evenement/maba/hoel-duret/

©Hoël Duret / ADAGP. Crédit Photo : Aurélien Mole Hoël Duret, Dark waters #2, 2022