Ganges Hérault Ganges EUR 7 7 Hocus Pocus ? Abracadabra en anglais ! Apparitions, disparitions. Dans la lumière de deux néons, deux danseurs, dans la beauté de leur amitié que l’on voit naitre, laissent entrevoir, puis se dévoiler, des fragments de corps…Un jeu d’ombre et de lumière fascinant sera le cadre de nombreuses épreuves : se libérer d’une toile d’araignée, voler en maîtrisant le vent, plonger dans les abysses…

Rien ne viendra à bout de leur détermination ni de ce qui se renforce entre eux, l’amitié…ou la formule magique qui leur permettra de terrasser tous les dangers. Un conte visuel et initiatique éblouissant.

A partir de 7 ans.

A partir de 7 ans.

