HOCUS POCUS THEATRE DE CHATILLON, 10 février 2023, CHATILLON.

HOCUS POCUS THEATRE DE CHATILLON. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 19:30 (2023-02-10 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

TCC THEATRE CHATILLON CLAMART SPL THEATRE DE CHATILLON ET DE CLAMART (L-D-22-6529) PRESENTENT : ce spectacle. Danse / Magie – dès 7 ans Hocus Pocus est l’expression anglaise pour « abracadabra ». C’est bien de la magie des images, de leur force et des sensations qu’elles provoquent que va naître sous nos yeux l’amitié entre deux personnages sortis d’une boîte mystérieuse. Dans un labyrinthe de lumière permettant apparition et disparition des corps et des accessoires, la relation fraternelle entre les deux danseurs prend forme pas à pas au cours d’un voyage fantastique entrepris au pays des rêves et des légendes. S’inventant des aventures, des combats, des péripéties aériennes ou sous-marines, ils mesurent leur force avec grâce et talent et sortent grandis des épreuves nées de leur imagination. Entre danse, illusion et effets visuels, Hocus Pocus s’amuse de nos perceptions et place le plaisir du jeu au tout premier plan. Véritable conte en mouvement, le spectacle sollicite sans cesse l’imagination du public, offrant à tous, petits et grands, un accès à l’autre côté du miroir. Un concentré de poudre de perlimpinpin qui parle à merveille au jeune public pour qui les rêves ont encore une présence et une réalité très fortes. C’est magique et mieux que ça ! Avec ou sans enfant, Hocus Pocus magnétise notre regard. RADIO TÉLÉVISION SUISSEAccès personnes à mobilité réduite : 01 55 48 06 90

THEATRE DE CHATILLON CHATILLON 3 rue Sadi-Carnot Hauts-de-Seine

Accès personnes à mobilité réduite : 01 55 48 06 90

