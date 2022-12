Hockey – Match divission de D1 Yétis du Mont-Blanc vs Nantes Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Saint-Gervais-les-Bains

Hockey – Match divission de D1 Yétis du Mont-Blanc vs Nantes Saint-Gervais-les-Bains, 17 décembre 2022, Saint-Gervais-les-Bains
Palais des sport Megève

2022-12-17 19:30:00 19:30:00 – 2022-12-17

Palais des sport Megève

Saint-Gervais-les-Bains

Soutenez l'équipe locale, actuellement en division 1, les Yétis du Mont-Blanc, née d'un accord entre l'équipe de Saint Gervais et Megève.
Palais des sport Megève
Saint-Gervais-les-Bains

