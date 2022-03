HOCKEY : FRANCE – LETTONIE Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

HOCKEY : FRANCE – LETTONIE Épinal, 21 avril 2022, Épinal. HOCKEY : FRANCE – LETTONIE PATINOIRE D’EPINAL Faubourg de Poissompré Épinal

2022-04-21 – 2022-04-22 PATINOIRE D’EPINAL Faubourg de Poissompré

Épinal Vosges Épinal 18 EUR Ce sera finalement deux ans plus tard. Les 21 et 22 avril prochains, les meilleurs hockeyeurs français disputeront deux matchs à Epinal face à la Lettonie dans le cadre de la préparation au Mondial. Une équipe de France accompagnée par un entraineur qui connait bien les lieux puisqu’il s’agit de Philippe Bozon, l’ancien coach spinalien en 2015. Avant de jouer à Epinal, les Bleus se déplaçeront en Suisse pour jouer deux matchs face à l’équipe locale les 15 et 17 avril. Ils termineront ensuite leur préparation en Italie avant de se rendre à Ljubljana en Slovénie, lieu du Mondial du 1er au 9 mai. +33 3 29 82 53 32 PATINOIRE D’EPINAL Faubourg de Poissompré Épinal

dernière mise à jour : 2022-03-23 par OT EPINAL ET SA REGION

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Épinal Adresse PATINOIRE D'EPINAL Faubourg de Poissompré Ville Épinal lieuville PATINOIRE D'EPINAL Faubourg de Poissompré Épinal Departement Vosges

Épinal Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal/

HOCKEY : FRANCE – LETTONIE Épinal 2022-04-21 was last modified: by HOCKEY : FRANCE – LETTONIE Épinal Épinal 21 avril 2022 Épinal Vosges

Épinal Vosges