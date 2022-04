Hockey – Finale Championnat de France Elite Féminin Patinoire Alex Jany, 1 avril 2022, Toulouse.

**Hockey – Finale Championnat de France Elite Féminin** Les **finales du championnat de France elite féminin de hockey sur glace** se déroulent **du vendredi 1er avril au dimanche 3 avril**, dans les patinoires Alex Jany de Toulouse et Jacques Raynaud de Blagnac. **Au programme :** * **Vendredi 1er avril à la patinoire Alex Jany** : Occitanie VS Grenoble à 14h40 Cergy-Pontoise VS Tours à 18h20 * **Samedi 2 avril à la patinoire Jacques Raynaud** : Grenoble VS Tours à 11h40 Cergy-Pontoise VS Occitanie à 15h20 * **Dimanche 3 avril à la patinoire Alex Jany** : Grenoble VS Cergy-Pontoise à 12h40 Occitanie VS Tours à 16h20

