Hockey Ferret festival Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret Catégories d’évènement: Gironde

Lège-Cap-Ferret

Hockey Ferret festival Lège-Cap-Ferret, 28 juillet 2021, Lège-Cap-Ferret. Hockey Ferret festival Stade Frédéric Sésostris Allée des Palombes Lège-Cap-Ferret

2021-07-28 – 2022-07-28 Stade Frédéric Sésostris Allée des Palombes

Lège-Cap-Ferret Gironde Lège-Cap-Ferret Le Ferret Hockey Festival a été imaginé par deux passionnés de Hockey sur gazon souhaitant mettre en avant leur sport.

Le Cap Ferret était l’endroit idéal pour y trouver une visibilité maximum.

Avec l’appui du Comité de Gironde, de la Villa Primrose Hockey et de ses partenaires le projet pouvait voir le jour, il ne restait plus qu’à l’organiser.

Stade Frédéric Sésostris Allée des Palombes Lège-Cap-Ferret

