Citoyen du monde, Hocine Benameur transporte à chaque concert le public dans d'autres contrées. Multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur et interprète, ce musicien virtuose bien connu de la scène mâconnaise viendra célébrer la sortie de son nouvel album Souk System entouré par plusieurs artistes invités pour l'occasion.

Sur scène, Hocine, accompagné de son ordinateur, de sa machine à samples et de sa loop station est une invitation au voyage,

Son travail révèle un savant mélange de musique électronique et orientale, de performance instrumentale où modernité et répertoires traditionnels se côtoient.

Un son et une ambiance unique dans la sphère des musiques actuelles. Avec :

Hocine Benameur – oud, clavier, derbouka, cajon, accordéon, chant

Frédéric Prebolin – piano

Anouar – clavier

Wahid Chaïb ,Jamal Chbani, Jean-Philippe Gonnot et Bousta – chant

Site : https://www.hocinebenameur.com

Single » Partout partout » Feat Wahid Chaïb (Zenzila) en Playlist radio et clip en diffusion TV lien du Clip: https://www.youtube.com/watch?v=9VVJ1-lwIXA

