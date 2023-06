yoga-brunch et piscine Hob Fort du Pré Saint-Bonnet-le-Froid, 15 juillet 2023, Saint-Bonnet-le-Froid.

Saint-Bonnet-le-Froid,Haute-Loire

à partir de11h: 1h de yoga suivi d’un brunch et accès à la piscine, sans matériel uniquement la tenue de sport.

55€

sur réservation, nombre de place limité..

Hob Fort du Pré

Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



from11am: 1h yoga followed by brunch and access to the pool, no equipment, just sportswear.

55?

on reservation, limited number of places.

a partir de las 11h: 1 hora de yoga seguida de brunch y acceso a la piscina (sin equipamiento, sólo equipo deportivo).

55?

reserva obligatoria, plazas limitadas.

ab 11 Uhr: 1 Stunde Yoga, gefolgt von einem Brunch und Zugang zum Schwimmbad, keine Ausrüstung erforderlich, nur Sportkleidung.

55?

auf Reservierung, begrenzte Anzahl an Plätzen.

