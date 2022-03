HOARSE – CONCERT À LA JAILLE-YVON La Jaille-Yvon, 27 mars 2022, La Jaille-Yvon.

Salle Henry de Messey Reu de la Charmille La Jaille-Yvon

2022-03-27

La Jaille-Yvon Maine-et-Loire La Jaille-Yvon

0 EUR Mené par le pianiste Guillaume Hazebrouck et le saxophoniste Pierre-Yves Merel, le projet Hoarse (« rauque » en anglais) croise les influences.

Quatre musiciens choisissent de sculpter à même le jazz un univers aventureux, rocailleux et brut.

Écritures elliptiques et mélodies ambivalentes sont le point de départ de développements lyriques.

Au fil des morceaux, le quartet dévoile une poésie propre, rugueuse, mais toujours généreuse.

Un rendez-vous à ne pas manquer dimanche 27 mars 2022, 17h à La Jaille-Yvon.

La Compagnie nantaise Frasques vous invite à découvrir son projet musical “Hoarse” dimanche 27 mars 2022, 17h, à l’espace Henry de Messey à La Jaille-Yvon.

jjmanoudobet.5249@orange.fr +33 6 32 14 05 58 https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/toute-lactu-de-ma-region/lagenda/hoarse-compagnie-frasques

Salle Henry de Messey Reu de la Charmille La Jaille-Yvon

