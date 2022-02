Hoarse – Compagnie Frasques Espace Henry de Messey, 27 mars 2022, La Jaille-Yvon.

Hoarse – Compagnie Frasques

Espace Henry de Messey, le dimanche 27 mars à 17:00

**Spectacle tout public – Durée : 1 h 15** **BILLETTERIE** ouverte à partir du 15 février 2022 06 32 14 05 58 – [jjmanoudobet.5249@orange.fr](mailto:jjmanoudobet.5249@orange.fr) Mené par le pianiste Guillaume Hazebrouck et le saxophoniste Pierre-Yves Merel, le projet Hoarse (« rauque » en anglais) croise les infl uences. Quatre musiciens choisissent de sculpter à même le jazz un univers aventureux, rocailleux et brut. Écritures elliptiques et mélodies ambivalentes sont le point de départ de développements lyriques. Au fi l des morceaux, le quartet dévoile une poésie propre, rugueuse, mais toujours généreuse. ### À PROPOS DES ARTISTES Depuis sa création, la compagnie nantaise Frasques développe des musiques transversales explorant des combinaisons sonores inédites et décloisonnant les registres. Elle initie en parallèle des projets croisés notamment avec la littérature ou les arts plastiques. _Pierre-Yves Merel, saxophone ténor / Guillaume Hazebrouck, piano Fender Rhodes / Fred Chiffoleau, basse / Arnaud Lechantre, batterie._ _Avec la participation de l’Orchestre des Mondes de l’école de musique de l’Anjou Bleu dirigé par Julien Behar._ ### TOURNEE REGIONALE DES ARTISTES DES PAYS DE LA LOIRE Les Pays de la Loire abritent des artistes de qualité et une grande diversité de création, comme en témoigne la programmation 100% ligérienne de la Tournée régionale, à découvrir dans 20 communes rurales du territoire. _Tournée initiée par la Région des Pays de la Loire dans le cadre de son Plan de relance._ Plus d’infos sur [culture.paysdelaloire.fr](https://culture.paysdelaloire.fr)

TARIF PLEIN 12 € / TARIF RÉDUIT 6 € (- de 18 ans) / GRATUIT – de 6 ans

Spectacle proposé dans le cadre de la Tournée régionale des artistes des Pays de la Loire organisée par la Région.

Espace Henry de Messey Rue de la Charmille 49220 LA JAILLE YVON La Jaille-Yvon Maine-et-Loire



