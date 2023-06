Inauguration HUMANTECH HUB by HMI-MBS HMI-MBS Saint-Martin-d’Abbat Saint-Martin-d'Abbat Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Martin-d'Abbat Inauguration HUMANTECH HUB by HMI-MBS HMI-MBS Saint-Martin-d’Abbat, 6 octobre 2023, Saint-Martin-d'Abbat. Inauguration HUMANTECH HUB by HMI-MBS Vendredi 6 octobre, 09h00 HMI-MBS Entrée libre Une journée riche en innovation avec la programmation de 10 ateliers, avec la participation de nos partenaires : Universal Robots : Fabriquant des robots collaboratifs industriels qui automatisent et rationalisent les processus industriels répétitifs. Cette approche permet aux sites de production de relocaliser les opérateurs sur des tâches plus agréables, créer des postes de travail plus attractifs et d’ajouter de la valeur à l’entreprise. MiR : Le transport interne et la manutention des matériaux jouent un rôle fondamental dans le succès de la logistique. Les robots mobiles autonomes (AMR) de MiR peuvent optimiser en douceur ces flux de travail. ErgoPack : Des cercleuses ergonomiques permettant de cercler les palettes tout en protégeant le dos des collaborateurs. Afin d’améliorer votre processus d’emballage et de réduire le manque de main-d’œuvre. Effimat : Optimisation de vos espaces de stockage. Afin, d’augmenter l’efficacité des systèmes de préparation de commandes automatisés à grande vitesse. Une solution adaptée de stockage et de logistique répondant aux besoins de chaque entreprise. De même, vous pourrez visiter nos nouveaux locaux et découvrir comment nous avons conçu nos espaces de travail pour favoriser la collaboration et la productivité. Ainsi, vous aurez l’occasion de rencontrer notre équipe et de tisser de nouveaux liens d’affaires. Nous sommes convaincus que ce sera l’occasion de découvrir des innovations passionnantes et de nouer des relations professionnelles durables.

Nous transformons notre manière de travailler, en route vers l’industrie 4.0. Nous avons hâte de vous accueillir ce vendredi 6 octobre 2023 pour partager cette journée dédiée à l’innovation et la coopération. HMI-MBS 7 route de Rochevreux Saint-Martin-d’Abbat 45110 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@hmi-mbs.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 58 18 74 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 99 01 87 13 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

