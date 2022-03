Hmadcha Aix-en-Provence, 8 avril 2022, Aix-en-Provence.

Hmadcha Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence

2022-04-08 – 2022-04-08 Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le travail chorégraphique de Taoufiq Izeddiou, spectacle après spectacle, glisse de la transe vers une danse plus écrite. Il parle de “retour au ballet”, comme s’il avait dû s’en écarter un moment. Il dirige cette fois dix danseuses et danseurs dans une partition où la couleur devient promesse. Solos, duos, trios cherchent à redessiner l’espace et le monde, à faire société ensemble, malgré tout ce qui semble vouloir empêcher, séparer, confiner…

Cette création explore pour sa part la relation entre souffle et danse, transe et répétitif. Embarquez pour une aventure salvatrice ! au Théâtre du Bois de l’Aune

http://www.boisdelaune.fr/

