HLM Allonnes, 8 mai 2022, Allonnes.

HLM Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoué Allonnes

2022-05-08 – 2022-05-08 Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoué

Allonnes Sarthe Allonnes

par l’équipe artistique du Théâtre de Chaoué

Dim. 8 MAI – 14h, 15h, 16h, 17h

L’équipe artistique du Théâtre Chaoué est de retour pour une quatrième version de HLM. Maxime Pichon, Mourad El Mrini, Maria Savary et Alexandre “HDW” Sepré vont à nouveau se retrouver pour créer et répéter dans l’espace public pendant une semaine, au plus près des habitants.

Mais cette fois-ci, pas question de dévoiler le lieu du spectacle, les quatre artistes donnent rendez-vous au public dimanche 8 mai devant le théâtre pour une virée surprise !

CRÉATION HORS LES MURS

HLM est un projet de création visant à sortir des salles de spectacles pour investir des lieux du quotidien en y apportant théâtre, slam et danse.

Avec Maxime Pichon, Mourad El Mrini, Maria Savary et Alexandre « HDW » Sepré.

Sur la proposition de Pierre Bacheviller.

> RENDEZ-VOUS DEVANT LE THÉÂTRE DE CHAOUÉ

> SUR INSCRIPTION

(14 personnes par créneau horaire)

TOUT PUBLIC / env. 45 minutes

HLM par l’équipe artistique du Théâtre de Chaoué Dim. 8 MAI – 14h, 15h, 16h, 17h

contact@theatredechaoue.fr +33 2 43 80 40 08 https://www.theatredechaoue.fr/

