Les laines bretonnes: de la toison à l’objet en feutre. HL HELOISE LEVIEUX, 31 mars 2023, Colpo. Les laines bretonnes: de la toison à l’objet en feutre. 31 mars – 2 avril HL HELOISE LEVIEUX De la toison au feutre… Dans son atelier, Antoine présente les différentes races bretonnes, leurs particularités, leurs lieux et modes de vie. Puis, il dévoile les étapes de son savoir-faire pour la création du feutre de laine. Les visiteurs auront l’occasion de sentir, toucher et admirer la laine dans tous ses états. Sous la forme d’atelier découverte, ils pourront également s’initier aux rudiments du lavage et du cardage de la laine. Ce sera l’occasion pour eux de se plonger dans la matière sous forme ludique et pédagogique. Du feutre à l’objet du quotidien.. Dans l’atelier d’Héloïse, le public pourra apprécier le savoir-faire de la créatrice qui proposera des démonstrations de sa pratique. Dans un showroom, elle expose ses différents objets: coussins, couvertures, poufs, tabourets, sacs… qu’elle confectionne avec passion.

Venez découvrir leurs savoir-faire, une filière dans son ensemble, les laines bretonnes sont mises à l'honneur!

