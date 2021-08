HK “Petite terre” Montataire, 3 décembre 2021, Montataire.

HK “Petite terre” 2021-12-03 20:30:00 – 2021-12-03 21:45:00

Montataire 60160 Montataire Oise

0 0 Le Palace – Chanson – Tout public – Durée 1h15

Après avoir fait “Danser encore” en France et dans le monde…

Toujours le même amour des mots qui s’envolent, des mélodies nomades et des rythmes dansants. Un album world à la française aux accents chtis, occitans, corses, créoles, bretons ou encore berbères. Un voyage musical qui commence au coeur des terroirs pour inviter le public aussitôt à s’ouvrir sur le monde et à le parcourir en chansons.

”Avec une pêche d’enfer, il monte en puissance et enflamme la piste de danse “

Le Monde

Kaddour Hadadi, HK Chanteur • Manuel Paris Guitariste • Eric Janson Bassiste • Sébastien Wacheux Batteur • Meddhy Ziouche Accordéon, guitare • Yvan Djaouti Trompette • Sabrina Belmo, Saïd Zarouri, Claire Mbongo Choeurs • Andrew Robbins Technicien son • © juanlufr

lepalace@mairie-montataire.fr +33 3 44 24 69 97

Kaddour Hadadi, HK Chanteur

dernière mise à jour : 2021-08-14 par SIM Picardie – Office de Tourisme Creil Sud Oise