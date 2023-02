HK LE ROCKSTORE, 1 avril 2023, MONTPELLIER.

HK LE ROCKSTORE. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 20:00 (2023-03-09 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

Les TROIS 8 en accord avec Blue Line Productions présente À l’automne 2020, après plusieurs mois de confinement et alors qu’HK et ses musicien-nes s’apprêtaient à vivre une année de tournée à travers la France avec leur nouvel album Petite Terre, le second confinement les a relégués au rang de « non-essentiels ». HK a alors écrit la chanson « Danser encore », ode à la joie de vivre et au lien entre les gens, qui allait très vite faire le tour du monde avec des centaines de reprises et de flashmobs. A l’été 2021, la chanson paraît sur un EP éponyme, tandis qu’HK présente au festival Off d’Avignon son nouveau spectacle de théâtre social et musical : « La fin du Moi, le début Nous ». Un spectacle drôle et éclairant, incisif et touchant dans lequel trois personnages nous interpellent et nous font revivre les cinq dernières années sociales et politiques qu’a traversé notre pays. Et en 2022, HK va continuer sa route, sur ce chemin de l’irrévérence joyeuse et solidaire, libre, fraternelle et consciente. Conteur d’histoires, rêveur insolent heureux de danser à contre-courant, aimant comme il le dit en chanson : « faire preuve d’irrévérence, mais toujours avec élégance ». HK HK

Votre billet est ici

LE ROCKSTORE MONTPELLIER 20 rue de Verdun Herault

Les TROIS 8 en accord avec Blue Line Productions présente

À l’automne 2020, après plusieurs mois de confinement et alors qu’HK et ses musicien-nes s’apprêtaient à vivre une année de tournée à travers la France avec leur nouvel album Petite Terre, le second confinement les a relégués au rang de « non-essentiels ». HK a alors écrit la chanson « Danser encore », ode à la joie de vivre et au lien entre les gens, qui allait très vite faire le tour du monde avec des centaines de reprises et de flashmobs. A l’été 2021, la chanson paraît sur un EP éponyme, tandis qu’HK présente au festival Off d’Avignon son nouveau spectacle de théâtre social et musical : « La fin du Moi, le début Nous ». Un spectacle drôle et éclairant, incisif et touchant dans lequel trois personnages nous interpellent et nous font revivre les cinq dernières années sociales et politiques qu’a traversé notre pays.

Et en 2022, HK va continuer sa route, sur ce chemin de l’irrévérence joyeuse et solidaire, libre, fraternelle et consciente. Conteur d’histoires, rêveur insolent heureux de danser à contre-courant, aimant comme il le dit en chanson : « faire preuve d’irrévérence, mais toujours avec élégance ».

.23.0 EUR23.0.

Votre billet est ici