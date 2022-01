HK & Les Saltimbanks Centre Culturel John-Lennon, 11 juin 2022, Eyjeaux.

HK & Les Saltimbanks

Centre Culturel John-Lennon, le samedi 11 juin à 21:00

Avec sa casquette vissée sur la tête , sa gouaille et ses bons mots , ses slogans comme autant de refrains , les mélodies chantantes qu’il partage avec ses ami.es saltimbanques , HK ne se lasse pas de cette étiquette qui lui colle à la peau, celle d’un poète social qui aime s’afficher aux côtés des gens qui luttent , pour eux-mêmes , pour les autres, ou pour une certaine vision du monde : solidaire, juste et fraternelle. Tel est son monde, tel est son univers, là où il se sent bien, là où il pense que sa musique est à la fois comprise et utile. Avec ce nouvel album Petite terre, HK nous propose d’embarquer avec lui pour un voyage musical au cœur de nos terroirs pour nous ouvrir sur le monde et le parcourir en chansons. Autant de raison pour continuer à rêver, rire et danser ensemble ! Chant : Kaddour Hadadi (HK) / Guitare : Manuel Paris / Basse : Eric Janson / Batterie : Sébastien Wacheux / Accordéon, guitare : Meddhy Ziouche / Trompette : Yvan Djaouti / Chœurs : Sabrina Belmo, Said Zarouti, Claire Mbongo [**Billetterie en ligne**](https://indiv.themisweb.fr/0678/fChoixSeance.aspx?idstructure=0678&EventId=123&request=QcE+w0WHSuBBKaPE/qx0NptZZw3YUVuHx/MwZtGIbOH/pJ0JauZSazclTPKGGiI2oNp9JM09ObZE707+7rmreg==&yymm=20220611) **Durée : 1h20** **Tarif B : 8€ / 15€ / 20€** **Tout public** En coréalisation avec Horizons Croisés [https://www.youtube.com/watch?v=5ur6DWdE-HE&t=1s](https://www.youtube.com/watch?v=5ur6DWdE-HE&t=1s)

Une soirée concert, festive et en chansons pour annoncer la clôture de saison des Centres Culturels.

Centre Culturel John-Lennon 41, ter route de feytiat, 87000 Limoges Eyjeaux Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

