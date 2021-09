Valence Parc Jean Perdrix Drôme, Valence HK en concert à Valence (26) Parc Jean Perdrix Valence Catégories d’évènement: Drôme

Pour fêter les 50 ans du Château d’eau de Philolaos, Les Marmottes Buissonnières et la ville de Valence organisent les Célébrations des Châteaux d’Arts les 10, 11 et 12 Septembre 2021 au Parc Jean Perdrix, à Valence ! A l’occasion de cet événement GRATUIT, se côtoieront concerts, spectacles, Musée à Ciel Ouvert, expos, ateliers, rencontres … HK se joint à cette belle fête populaire pour un concert au pied du Château d’eau vendredi 10 septembre ! Concert en plein air, accessible à tout-tes sans distinction, ni discrimnation :) Pour plus d’infos et pour soutenir les organisateurs dans leur démarche, vous pouvez contribuer au financement participatif à ce lien : [[https://www.helloasso.com/associations/les-marmottes-buissonnieres/collectes/hk-a-chateaux-d-arts](https://www.helloasso.com/associations/les-marmottes-buissonnieres/collectes/hk-a-chateaux-d-arts)](https://www.helloasso.com/associations/les-marmottes-buissonnieres/collectes/hk-a-chateaux-d-arts)

Ouvert à tous, participation de soutien à prix libre

Concert accessible à tous pour les Célébrations des Châteaux d'Arts ! Parc Jean Perdrix 122 route de Montelier, 26000 Valence

