Parc de la Poya, le dimanche 12 septembre à 19:00

« Petite Terre » : toujours le même amour des mots qui s’envolent, des mélodies nomades et des rythmes dansants, du world à la française aux accents chtis, occitans, créoles, bretons ou encore berbères. Un voyage musical qui commence aux cœurs de nos terroirs pour nous inviter aussitôt à nous ouvrir sur le monde et à le parcourir en chansons. HK nous parle encore de Nous aujourd’hui, et de ces lendemains joyeusement solidaires auxquels on rêve encore, obstinément. **Un spectacle comme une valse contagieuse, qui nous donnera envie de « danser encore » avec HK et sa bande de joyeux saltimbanques, pour de nouveaux beaux moments à vivre…ensemble !** Horaires, réservations : infos à venir très bientôt !

Pour la fête du Travailleur Alpin ! Parc de la Poya Rue de l’Abbé Vincent – 38600 FONTAINE Fontaine Isère

2021-09-12T19:00:00 2021-09-12T23:30:00

