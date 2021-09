HK en concert à Ath (Belgique) ! Le Palace, 24 septembre 2021, Ath.

HK en concert à Ath (Belgique) !

Le Palace, le vendredi 24 septembre à 20:00

“Petite Terre” : toujours le même amour des mots qui s’envolent, des mélodies nomades et des rythmes dansants, du world à la française aux accents chtis, occitans, créoles, bretons ou encore berbères. Un voyage musical pour nous inviter à nous ouvrir sur le monde et à le parcourir en chansons. HK nous parle encore de Nous aujourd’hui, et de ces lendemains joyeusement solidaires auxquels on rêve encore, obstinément. **Un spectacle comme une valse contagieuse, qui nous donnera envie de “danser encore” avec HK et sa bande de joyeux saltimbanques, pour de nouveaux beaux moments à vivre…ensemble !** Infos et réservations : 068 68 19 98 ou [[billet@mcath.be](mailto:billet@mcath.be)](mailto:billet@mcath.be) Réservation en ligne : [https://www.mcath.be/index.php?mact=Agenda,cntnt01,DetailEvent,0&cntnt01id_event=2868&cur_lang=fr&cntnt01returnid=45](https://www.mcath.be/index.php?mact=Agenda,cntnt01,DetailEvent,0&cntnt01id_event=2868&cur_lang=fr&cntnt01returnid=45)

15€ (tarif plein) – 7,5€ (tarif – 26ans) – 12€ (tarif abonné) – 6€ (tarif abonné -26 ans) – 6€ (tarif abonnement Famille)

Au Palace, Maison Culturelle d’Ath

Le Palace rue de Brantignies 4, 7800 Ath



2021-09-24